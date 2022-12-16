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"Охотника" на HIMARS приговорили к 12 годам тюрьмы

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 12:10
Фото: СБУ

Пособник оккупантов, который собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, а также позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS, приговорили к 12 годам и 6 месяцам заключения.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на Донецком направлении. Прежде всего он пытался выявить возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS".

Детали: Сообщается, что также злоумышленник передавал оккупантам точные координаты объектов критической инфраструктуры региона. Именно по его "наводке" захватчики ударили по водозаборной системе в городе Селидово.

Собранную информацию он передавал через "связного" с оккупированной части Донбасса. Координаты сообщал через российские соцсети.

Злоумышленника задержали в ходе спецоперации в августе этого года. По материалам Службы безопасности его приговорили к 12 годам и 6 месяцам заключения.

Темы: СБУвойнаУкраинаРосcия
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