Лукашенко досі вірить, що він не маріонетка Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко досі переконаний, що саме він керує країною, яка де-факто окупована Росією.
Джерело: підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"
Пряма мова Лукашенка: "Я бачу, зараз нагнітається ситуація. Особливо після цих масштабних переговорів усі будуть говорити, що все: уже в Білорусі немає влади, тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто, крім нас, Білоруссю не керує. Це наші функції за Конституцією, і моя зокрема. Ми реалізовуємо ці функції".
Деталі: Самопроголошений президент додав, що нібито "суверенітет і незалежність Білорусі непорушні" і що "Білорусь ніколи не буде ворогом Росії".
Чому це важливо: Росія фактично окупувала Білорусь – Путін використовує територію РБ для розміщення своїх військ, нанесення ударів по Україні, лікування поранених військових. Сам Лукашенко фактично став маріонеткою Путіна – він підтримує всі його дії, постійно говорить про "союзну державу" і транслює наративи Кремля про війну проти України, перемовини із Зеленським, нібито загрозу від колективного Заходу чи НАТО.
При цьому білоруські війська поки що відкрито не воюють проти України.
Передісторія:
- 19 грудня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція.
- Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.
- На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.