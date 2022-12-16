Лукашенко досі вірить, що він не маріонетка Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко досі переконаний, що саме він керує країною, яка де-факто окупована Росією.

Джерело: підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"

Пряма мова Лукашенка: "Я бачу, зараз нагнітається ситуація. Особливо після цих масштабних переговорів усі будуть говорити, що все: уже в Білорусі немає влади, тут уже росіяни пішки ходять і керують країною. Ще раз хочу наголосити на цій особливості: ніхто, крім нас, Білоруссю не керує. Це наші функції за Конституцією, і моя зокрема. Ми реалізовуємо ці функції".

Деталі: Самопроголошений президент додав, що нібито "суверенітет і незалежність Білорусі непорушні" і що "Білорусь ніколи не буде ворогом Росії".

Чому це важливо: Росія фактично окупувала Білорусь – Путін використовує територію РБ для розміщення своїх військ, нанесення ударів по Україні, лікування поранених військових. Сам Лукашенко фактично став маріонеткою Путіна – він підтримує всі його дії, постійно говорить про "союзну державу" і транслює наративи Кремля про війну проти України, перемовини із Зеленським, нібито загрозу від колективного Заходу чи НАТО.

При цьому білоруські війська поки що відкрито не воюють проти України.

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