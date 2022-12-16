Лукашенко до сих пор верит, что он не марионетка Путина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор убежден, что именно он управляет страной, которая де-факто оккупирована Россией.
Источник: подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"
Прямая речь Лукашенко: "Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции".
Детали: Самопровозглашенный президент добавил, что якобы "суверенитет и независимость Беларуси незыблемы" и что "Беларусь никогда не будет врагом России".
Почему это важно: Россия фактически оккупировала Беларусь – Путин использует территорию РБ для размещения своих войск, нанесения ударов по Украине, лечения раненых военных. Сам Лукашенко фактически стал марионеткой Путина – он поддерживает все его действия, постоянно говорит о "союзном государстве" и транслирует нарративы Кремля о войне против Украины, переговорах с Зеленским, якобы угрозе от коллективного Запада или НАТО.
При этом белорусские войска пока открыто не воюют против Украины.
Предыстория:
- 19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция.
- Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.
- В начале декабря в Минск летал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда с Беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
- Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о встрече в декабре.