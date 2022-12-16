Терехов про обстріли Харкова: Колосальні інфраструктурні руйнування

Мер Харкова Ігор Терехов після масованої атаки росіян повідомив, що місто зазнало значних інфраструктурних руйнувань, передусім мова йде про енергетичні об'єкти.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог".

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Деталі: Очільник міста закликав харків'ян терпляче поставитись до ситуації. У зв'язку з відсутністю у будинках світла, опалення, води, він попросив містян скористатися "пунктами незламності".

"Там вас забезпечать харчуванням і гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони", - сказав він.

Терехов пообіцяв, що влада в найкоротші терміни відновить зруйноване під час обстрілів. "Прошу вас дотримуватися спокою та витримки", - закликав він.

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Що було раніше: Зранку 16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони України.