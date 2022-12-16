Терехов об обстрелах Харькова: Колоссальные инфраструктурные разрушения

Мэр Харькова Игорь Терехов после массированной атаки россиян сообщил, что город претерпел значительные инфраструктурные разрушения, прежде всего речь идет об энергетических объектах.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг".

Детали: Глава города призвал харьковчан терпеливо отнестись к ситуации. В связи с отсутствием в домах света, отопления, воды, он попросил горожан воспользоваться "пунктами несокрушимости".

"Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - сказал он.

Терехов пообещал, что власти в кратчайшие сроки восстановят разрушенное во время обстрелов. "Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку", - призвал он.

Что предшествовало: Утром 16 декабря Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.