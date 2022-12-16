Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Терехов об обстрелах Харькова: Колоссальные инфраструктурные разрушения

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 12:39
Игорь Терехов, скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов после массированной атаки россиян сообщил, что город претерпел значительные инфраструктурные разрушения, прежде всего речь идет об энергетических объектах.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг".

Детали: Глава города призвал харьковчан терпеливо отнестись к ситуации. В связи с отсутствием в домах света, отопления, воды, он попросил горожан воспользоваться "пунктами несокрушимости".

"Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - сказал он.

Терехов пообещал, что власти в кратчайшие сроки восстановят разрушенное во время обстрелов. "Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку", - призвал он.

Что предшествовало: Утром 16 декабря Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковэнергетикавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси взлетели истребители

фотоВ Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Все новости...
Харьков
Харьков полностью обесточен из-за российских атак
Россия ударила по инфраструктуре Харькова – мэр
СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области
Последние новости
12:28
УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов
12:18
фотоВ Кремле сообщили, что 16 декабря Путин весь день говорил с военачальниками о войне
12:17
фотоСБУ задержала коллаборанта на Николаевщине, который кормил россиян во время оккупации
12:13
ЦРУ не видит доказательств, что Путин хочет применить ядерное оружие
11:57
фотоПремьер Армении принял в Ереване главу британской МИ6
11:54
фотоНа Полтавщине сурки выкопали керамику VII века до нашей эры
11:45
Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине
11:28
По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси взлетели истребители
11:17
Германия поможет восстановить восемь высоковольтных подстанций на юге и западе
11:08
фотоВ Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября
Все новости...