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Терехов об обстрелах Харькова: Колоссальные инфраструктурные разрушения

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 11:39
Терехов об обстрелах Харькова: Колоссальные инфраструктурные разрушения
Игорь Терехов, скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов после массированной атаки россиян сообщил, что город претерпел значительные инфраструктурные разрушения, прежде всего речь идет об энергетических объектах.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг".

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Детали: Глава города призвал харьковчан терпеливо отнестись к ситуации. В связи с отсутствием в домах света, отопления, воды, он попросил горожан воспользоваться "пунктами несокрушимости".

"Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - сказал он.

Терехов пообещал, что власти в кратчайшие сроки восстановят разрушенное во время обстрелов. "Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку", - призвал он.

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Что предшествовало: Утром 16 декабря Россия совершила массированную атаку более 6 десятками ракет, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

Темы: Харьковэнергетикавойна
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