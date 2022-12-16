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На Луганщині завдяки підпіллю знищили базу окупантів: загинули 6 офіцерів

Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 13:57
Фото ілюстративне з sprotyv.mod.gov.ua

У Луганській області з допомогою підпілля знищили базу окупантів: загинули близько 20 загарбників, серед яких 6 офіцерів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Відповідно до наявних даних, близько 20 окупантів загинули, з них шість офіцерів. Також знищено 8 одиниць техніки, ще кілька десятків особового складу були доставлені до шпиталю з пораненням різної важкості".

Деталі: У базу розташування ворога влучили 13 грудня. У ЦНС підкреслили, що операція стала можлива завдяки підпіллю, яке допомогло скорегувати удар.

Передісторія:

Теми: Луганська областьвійна
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