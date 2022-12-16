На Луганщині завдяки підпіллю знищили базу окупантів: загинули 6 офіцерів
П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:57
У Луганській області з допомогою підпілля знищили базу окупантів: загинули близько 20 загарбників, серед яких 6 офіцерів.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "Відповідно до наявних даних, близько 20 окупантів загинули, з них шість офіцерів. Також знищено 8 одиниць техніки, ще кілька десятків особового складу були доставлені до шпиталю з пораненням різної важкості".
Деталі: У базу розташування ворога влучили 13 грудня. У ЦНС підкреслили, що операція стала можлива завдяки підпіллю, яке допомогло скорегувати удар.
Передісторія:
- Раніше завдяки інформації від українського підпілля точковим ударом було знищено особовий склад ворога у Горлівці – тоді ліквідували понад 100 окупантів та техніку.