На Луганщине благодаря подполью уничтожили базу оккупантов: погибли 6 офицеров

В Луганской области с помощью подполья уничтожили базу оккупантов: погибли около 20 захватчиков, среди которых 6 офицеров.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Согласно имеющимся данным, около 20 оккупантов погибли, из них шесть офицеров. Также уничтожено 8 единиц техники, еще несколько десятков личного состава были доставлены в госпиталь с ранением различной тяжести".

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Детали: В базу расположения врага попали 13 декабря. В ЦНС подчеркнули, что операция стала возможна благодаря подполью, которое помогло скорректировать удар.

Предыстория:

Ранее благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав врага в Горловке – тогда ликвидировали более 100 оккупантов и технику.