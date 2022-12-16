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На Луганщине благодаря подполью уничтожили базу оккупантов: погибли 6 офицеров

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 13:57
Фото иллюстративное с сайта sprotyv.mod.gov.ua

В Луганской области с помощью подполья уничтожили базу оккупантов: погибли около 20 захватчиков, среди которых 6 офицеров.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Согласно имеющимся данным, около 20 оккупантов погибли, из них шесть офицеров. Также уничтожено 8 единиц техники, еще несколько десятков личного состава были доставлены в госпиталь с ранением различной тяжести".

Детали: В базу расположения врага попали 13 декабря. В ЦНС подчеркнули, что операция стала возможна благодаря подполью, которое помогло скорректировать удар.

Предыстория:

Темы: Луганская областьвойна
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