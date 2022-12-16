На Миколаївщині діти знайшли міну у рюкзаку
П'ятниця, 16 грудня 2022, 13:58
У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили сховану в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні.
Джерело: очільник поліції Миколаївської област Сергій Шайхет у Telegram, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова Шайхета: "У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці".
Деталі: Кім уточнив, що міну знайшли діти і повідомили про неї поліції.
Що цьому передувало: 15 грудня на Миколаївщині загинув місцевий мешканець, який знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни.
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