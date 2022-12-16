На Миколаївщині діти знайшли міну у рюкзаку

Знайдена дітьми міна у рюкзаку, фото з Telegram очільника поліції Миколаївщини Сергія Шайхета

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили сховану в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні.

Джерело: очільник поліції Миколаївської област Сергій Шайхет у Telegram, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова Шайхета: "У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці".

Деталі: Кім уточнив, що міну знайшли діти і повідомили про неї поліції.

Що цьому передувало: 15 грудня на Миколаївщині загинув місцевий мешканець, який знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни.