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На Миколаївщині діти знайшли міну у рюкзаку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 13:58
Знайдена дітьми міна у рюкзаку, фото з Telegram очільника поліції Миколаївщини Сергія Шайхета

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили сховану в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні. 

Джерело: очільник поліції Миколаївської област Сергій Шайхет у Telegram, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова Шайхета: "У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці". 

Деталі: Кім уточнив, що міну знайшли діти і повідомили про неї поліції.

Що цьому передувало: 15 грудня на Миколаївщині загинув місцевий мешканець, який знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни.

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Теми: Миколаївська областьрозмінуваннядіти
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