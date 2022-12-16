На Николаевщине дети нашли мину в рюкзаке
Пятница, 16 декабря 2022, 13:58
В деоккупированной Снигиревке Николаевской области дети обнаружили спрятанную в рюкзаке противопехотную мину в боевом положении.
Источник: глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Шайхета: "В рюкзаке обнаружена противопехотная мина ПМН-2 в боевом положении. Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте".
Детали: Ким уточнил, что мину нашли дети и сообщили о ней полиции.
Что этому предшествовало: 15 декабря на Николаевщине погиб местный житель, который нашел и принес домой две вражеские противопехотные мины.
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