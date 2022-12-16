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На Николаевщине дети нашли мину в рюкзаке

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 декабря 2022, 13:58
Найденнвя детьми мина в рюкзаке, фото из Telegram главы полиции Николаевщины Сергея Шайхета

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области дети обнаружили спрятанную в рюкзаке противопехотную мину в боевом положении. 

Источник: глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Шайхета: "В рюкзаке обнаружена противопехотная мина ПМН-2 в боевом положении. Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте". 

Детали: Ким уточнил, что мину нашли дети и сообщили о ней полиции.

Что этому предшествовало: 15 декабря на Николаевщине погиб местный житель, который нашел и принес домой две вражеские противопехотные мины.

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Темы: Николаевская областьразминированиедети
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