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Перевірка бойової готовності Білорусі: з'явилися деталі

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 14:36
фото: "Беларускі Гаюн"

У Білорусі триває раптова перевірка бойової готовності збройних сил країни.  Моніторингова група "Беларускі Гаюн" розвідала, як вона проходить.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що підрозділи 38 десантно-штурмової бригади здійснили марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації, і 15 грудня прибули до Бреста. Цю інформацію підтвердило міноборони Білорусі. Найближчим часом підрозділи бригади вирушать на польовий вихід.

Військовослужбовці 19 окремої механізованої бригади виконали вправи контрольних стрільб із БМП-2 і стрілецької зброї на полігоні "Борисовський". Особовий склад здійснив 10-годинний марш на полігон і був розміщений у наметах. Про заняття з артилеристами 19 омбр поки не повідомлялося.

Міноборони підтвердило залучення до раптової перевірки інших підрозділів 11 окремої механізованої бригади. Кількість задіяних сил і засобів поки не уточнюється.

Своєю чергою, 7 окремий танковий батальйон 11 омбр був помічений 16 грудня рано вранці неподалік від полігону "Гожський". Можна припустити, що батальйон до теперішнього часу все-таки дістався до району виконання навчально-бойових завдань. Не обійшлося і без поломок: щонайменше 1 танк своїм ходом до полігону не доїхав.

За інформацією "Гаюна", наразі можна говорити, що загалом до перевірки було залучено:

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  • 2 танкові роти (близько 20 танків);
  • 2 мотострілецькі роти і батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика";
  • окремий десантно-штурмовий батальйон;
  • понтонно-мостовий батальйон;
  • понтонна рота інженерного мостобудівного батальйону та підрозділи забезпечення.

Що передувало: Раніше за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Теми: БілорусьЗбройні силиарміявійна
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