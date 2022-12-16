Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перевірка бойової готовності Білорусі: з'явилися деталі

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 13:36
Перевірка бойової готовності Білорусі: з'явилися деталі
фото: "Беларускі Гаюн"

У Білорусі триває раптова перевірка бойової готовності збройних сил країни.  Моніторингова група "Беларускі Гаюн" розвідала, як вона проходить.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що підрозділи 38 десантно-штурмової бригади здійснили марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації, і 15 грудня прибули до Бреста. Цю інформацію підтвердило міноборони Білорусі. Найближчим часом підрозділи бригади вирушать на польовий вихід.

Реклама:

Військовослужбовці 19 окремої механізованої бригади виконали вправи контрольних стрільб із БМП-2 і стрілецької зброї на полігоні "Борисовський". Особовий склад здійснив 10-годинний марш на полігон і був розміщений у наметах. Про заняття з артилеристами 19 омбр поки не повідомлялося.

Міноборони підтвердило залучення до раптової перевірки інших підрозділів 11 окремої механізованої бригади. Кількість задіяних сил і засобів поки не уточнюється.

Своєю чергою, 7 окремий танковий батальйон 11 омбр був помічений 16 грудня рано вранці неподалік від полігону "Гожський". Можна припустити, що батальйон до теперішнього часу все-таки дістався до району виконання навчально-бойових завдань. Не обійшлося і без поломок: щонайменше 1 танк своїм ходом до полігону не доїхав.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією "Гаюна", наразі можна говорити, що загалом до перевірки було залучено:

  • 2 танкові роти (близько 20 танків);
  • 2 мотострілецькі роти і батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика";
  • окремий десантно-штурмовий батальйон;
  • понтонно-мостовий батальйон;
  • понтонна рота інженерного мостобудівного батальйону та підрозділи забезпечення.

Що передувало: Раніше за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Теми: БілорусьЗбройні силиарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: