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Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 13:42
ЛУКАШЕНКО З БІЛОРУСЬКИВИ ВІЙСЬКОВОМИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.

Джерело: Міноборони Білорусі, Моніторингова група "Беларускі Гаюн

Дослівно: "За дорученням Президента Республіки Білорусь - Головнокомандувача Збройних Сил Республіки Білорусь під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності.

Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина.

У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості".

Деталі: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" підкреслює, що річки Німан і Березина не знаходяться поблизу кордону з Україною.

Вони також опублікували мапу із приблизним розташуванням річок на території Білорусі та позначили полігони, які розташовані поблизу.

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Проєкт повідомив, що подібні перевірки вже проводились 4 травня та 11 жовтня 2022 року.

Оновлено: Крім того, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що Білорусь спрямовує війська на кордон з Україною.

Зокрема, підрозділи 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, Брест) рухаються на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани.

Ці містечка розташовані на відстані 20 і 4 км від кордону з Україною.

Дослівно: "У складі колони: щонайменше 25 БТР-80, близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом і майном, 3 буксирувані автомобілем МЗКТ "Волат" 120-мм міномети 2Б23 "Нона-М1", 2 паливозаправники, командно-штабна машина Р-145БМ, 2 машини зв'язку, щонайменше 5 машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги і 2 польові кухні".

Передісторія

  • Наприкінці листопада воєнна розвідка Міноборони не фіксувала на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.
  • На початку грудня командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.
  • 12 грудня в Держприкордонслужбі повідомили, що спільні російсько-білоруські навчання відбуваються на полігонах Республіки Білорусь не поблизу кордону з Україною.

Теми: БілорусьарміяЛукашенко
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