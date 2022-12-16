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Проверка боевой готовности Беларуси: появились детали

Евгений КизиловПятница, 16 декабря 2022, 14:36
фото: "Беларускі Гаюн"

В Беларуси продолжается внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил страны.  В Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" разведала, как она проходит.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что подразделения 38 десантно-штурмовой бригады совершили марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации, и 15 декабря прибыли в Брест. Эту информацию подтвердило минобороны Беларуси. В ближайшее время подразделения бригады отправятся на полевой выход.

Военнослужащие 19 отдельной механизированной бригады выполнили упражнения контрольных стрельб из БМП-2 и стрелкового оружия на полигоне "Борисовский". Личный состав совершил 10-часовой марш на полигон и был размещен в палатках. О занятиях с артиллеристами 19 омбр пока не сообщалось.

Минобороны подтвердило привлечение к внезапной проверке других подразделений 11 отдельной механизированной бригады. Количество задействованных сил и средств пока не уточняется.

В свою очередь, 7 отдельный танковый батальон 11 омбр был замечен 16 декабря рано утром неподалеку от полигона "Гожский". Можно предположить, что батальон к настоящему времени все-таки добрался до района выполнения учебно-боевых задач. Не обошлось и без поломок: по меньшей мере 1 танк своим ходом до полигона не доехал.

По информации "Гаюна", в настоящее время можно говорить, что всего к проверке были привлечены:

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  • 2 танковые роты (около 20 танков);
  • 2 мотострелковые роты и батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика";
  • отдельный десантно-штурмовой батальон;
  • понтонно-мостовой батальон;
  • понтонная рота инженерного мостостроительного батальона и подразделения обеспечения.

Что предшествовало: Ранее по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной.

Темы: БеларусьВооруженные силыармиявойна
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