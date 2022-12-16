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Путін і Лукашенко візьмуть на зустріч міністрів оборони Шойгу і Хрєніна

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 грудня 2022, 15:23
Путін і Лукашенко візьмуть на зустріч міністрів оборони Шойгу і Хрєніна
ШОЙҐУ (ЛІВОРУЧ) І ХРЕНІН (ПРАВОРУЧ) 3 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу візьмуть участь у переговорах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на 19 грудня.

Джерело: помічник міністра оборони Білорусь з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у Twitter

Пряма мова: "19 грудня в Мінську очікуються переговори президентів РБ і РФ з питань безпеки Союзної держави. У вузькому складі в переговорах візьмуть участь міністри оборон РБ і РФ".

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Нагадаємо:

  • 19 грудня президент Росії Володимир Путін планує відвідати Мінськ з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, а далі пресконференція. 
  • Повідомляється, що сторони будуть обговорювати "процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. 
  • На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білоруссю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні.

Теми: ЛукашенкоПутінвійнаБілорусь
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