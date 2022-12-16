Путін і Лукашенко візьмуть на зустріч міністрів оборони Шойгу і Хрєніна

ШОЙҐУ (ЛІВОРУЧ) І ХРЕНІН (ПРАВОРУЧ) 3 ЛЮТОГО 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу візьмуть участь у переговорах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на 19 грудня.

Джерело: помічник міністра оборони Білорусь з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у Twitter

Пряма мова: "19 грудня в Мінську очікуються переговори президентів РБ і РФ з питань безпеки Союзної держави. У вузькому складі в переговорах візьмуть участь міністри оборон РБ і РФ".

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