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Путин и Лукашенко возьмут на встречу министров обороны Шойгу и Хренина

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 16:23
ШОЙГУ (СЛЕВА) И ХРЕНИН (СПРАВА) 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на 19 декабря.

Источник: помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в Twitter

Прямая речь: "19 декабря в Минске ожидаются переговоры президентов РБ и РФ по вопросам безопасности Союзного государства. В узком составе в переговорах примут участие министры оборон РБ и РФ".

Предыстория:

  • 19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция. 
  • Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности. 
  • В начале декабря в Минск летал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда с Беларусью подписали изменения в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
  • Тогда же сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о встрече в декабре.

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Темы: ЛукашенкоПутинвойнаБеларусь
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