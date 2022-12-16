Путин и Лукашенко возьмут на встречу министров обороны Шойгу и Хренина

ШОЙГУ (СЛЕВА) И ХРЕНИН (СПРАВА) 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на 19 декабря.

Источник: помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в Twitter

Прямая речь: "19 декабря в Минске ожидаются переговоры президентов РБ и РФ по вопросам безопасности Союзного государства. В узком составе в переговорах примут участие министры оборон РБ и РФ".

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