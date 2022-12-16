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Сербія планує розширити газову інфраструктуру, щоб позбутися залежності від РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 16:38

Сербія розглядає можливість розбудови нових газопроводів із сусідніми країнами для зменшення залежності від російського блакитного палива й перетворення своєї країни на регіональний транзитний вузол.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявила міністерка гірської промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович.

"У нас недостатньо власних ресурсів, принаймні коли йдеться про газ, але для нас важливо все, що може зменшити залежність від Росії в газовому сегменті", – зазначила чиновниця.

Вона додала, що йдеться про проєкти вартістю "сотні мільйонів євро" з постачання гагу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для скрапленого газу в Греції.

Уже зараз Сербія бере участь у будівництві інтерконектора з Болгарією вартістю 93 мільйони євро, де половину витрат покриває ЄС і який дозволить імпортувати газ з Центральної Азії і терміналів зрідженого природного газу на Середземному морі.

Крім того, обговорюється створення такої інфраструктури в Північною Македонією вартістю 80 мільйонів євро й потенційно – з Албанією.

"Щойно ми забезпечимо сполучення з (газовими) потоками, що надходять із альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", – сказала Джедович.

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Наразі Сербія імпортує весь свій газ із Росії – "Газпром" продає їй газ через продовження газопроводу "Турецький потік" за цінами, нижчими за ринкові. Крім того, дочірня компанія "Газпрому" є співвласником сербського газосховища "Банатський двір", а "Газпром-нефть" управляє єдиним сербським нафтопереробним заводом NIS.

Сербія балансує між прагненням приєднатися до Європейського Союзу і утриманням від запровадження санкцій проти Росії. Водночас сербський уряд також прагне диверсифікації постачання енергоносіїв з РФ.

Теми: Сербіягазробота
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