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Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 16:38

Сербия рассматривает возможность развития новых газопроводов с соседними странами для уменьшения зависимости от российского голубого топлива и превращения своей страны в региональный транзитный узел.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявила министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере когда речь идет о газе, но для нас важно все, что может уменьшить зависимость от России в газовом сегменте", - отметила чиновница.

Она добавила, что речь идет о проектах стоимостью "сотни миллионов евро" по поставкам газа из таких стран, как Азербайджан, а также сообщение с терминалами для сжиженного газа в Греции.

Уже сейчас Сербия участвует в строительстве интерконнектора с Болгарией стоимостью 93 миллиона евро, где половину расходов покрывает ЕС и который позволит импортировать газ из Центральной Азии и терминалов сжиженного природного газа на Средиземном море.

Кроме того, обсуждается создание такой инфраструктуры в Северной Македонией стоимостью 80 миллионов евро и потенциально - с Албанией.

"Как только мы обеспечим сообщение с (газовыми) потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимыми от российских потоков", - сказала Джедович.

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Сейчас Сербия импортирует весь свой газ из России - "Газпром" продает ей газ через продолжение газопровода "Турецкий поток" по ценам ниже рыночных. Кроме того, дочерняя компания "Газпрома" является совладельцем сербского газохранилища "Банатский двор", а "Газпром-нефть" управляет единственным сербским нефтеперерабатывающим заводом NIS.

Сербия балансирует между стремлением присоединиться к Европейскому Союзу и воздержанием от введения санкций против России. В то же время сербское правительство также стремится к диверсификации поставок энергоносителей из РФ.

Темы: Сербиягазробота
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