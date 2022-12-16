У Чорному морі досі лишається ракетоносій з "Калібрами" – ОК "Південь"

У Чорному морі після запуску ракет у п’ятницю залишається ракетоносій з ракетами "Калібр" на борту.

Джерело: начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На даний момент залишається в морі той самий ракетоносій, який був застосований (у п’ятницю – ред.) і випустив щонайменше 5 ракет типу "Калібр".

Реклама:

Ми знаємо, що на ньому було спорядження 8 ракет. І, цілком імовірно, він ще готовий (до використання – ред.). Так само попереджаємо, що цілком імовірно виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін.

Крім того, ще пам’ятаємо про застосування ворогом дронів ударного типу, які вони також можуть направити як посилення ефекту тієї атаки, яка була проведена. Така тактика нами вже фіксувалася".

Деталі: Гуменюк зазначила, що масований ракетний удар у п’ятницю розосередженими силами ворога намагався виснажити протиповітряну оборону України.

ВІДЕО ДНЯ

"Була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був виведений в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було", - зазначила вона.

Гуменюк ствердно відповіла на питання, чи потрібно ракетоносію повернутися на місце базування в Севастополь, щоб перезарядитися. "Так, як правило, це так і здійснюється. Він заходить на базування, здійснює переспорядження", - сказала вона.

Водночас начальниця пресцентру Сил оборони півдня наголосила, що ворог має декілька ракетоносіїв, у тому числі підводні.

"І виявлення пусків саме з підводних носіїв дещо ускладнені в системі протиповітряної оборони. Тому часто є таке, що удар відбувається навіть до сигналу повітряної тривоги", - зазначила вона.

Що передувало: 15 грудня у Чорному морі після перерви у 6 днів з’явився носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 8 ракет. Крім того, повідомлялося, що в Азовському морі ворог тримає 2 кораблі, в Середземному морі – 9, з них 5 носіїв "Калібрів", загальний залп – 72 ракети.

Росіяни за 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, з яких 72 - крилаті, 60 ракет загарбників було збито.