Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черном море до сих пор остается ракетоноситель с "Калибрами" – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 18:04
ракета "Калибр", фото militaryarms.ru

В Черном море после запуска ракет в пятницу остается ракетоноситель с ракетами "Калибр" на борту.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "На данный момент остается в море тот самый ракетоноситель, который был применен (в пятницу - ред.) и выпустил не менее 5 ракет типа "Калибр".

Мы знаем, что на нем было снаряжение 8 ракет. И, вполне вероятно, он еще готов (к использованию - ред.). Также предупреждаем, что вполне вероятен вывод других ракетоносителей в очень короткий срок.

Кроме того, еще помним о применении врагом дронов ударного типа, которые они также могут направить как усиление эффекта той атаки, которая была проведена. Такая тактика нами уже фиксировалась".

Детали: Гуменюк отметила, что массированный ракетный удар в пятницу рассредоточенными силами врага пытался истощить противовоздушную оборону Украины.

"Была применена и стратегическая авиация с разных направлений, и был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", - отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

Гуменюк утвердительно ответила на вопрос, нужно ли ракетоносителю вернуться на место базирования в Севастополь, чтобы перезарядиться. "Да, как правило, это так и осуществляется. Он заходит на базирование, осуществляет переснаряжение", - сказала она.

В то же время начальница пресс-центра Сил обороны юга подчеркнула, что враг имеет несколько ракетоносителей, в том числе подводные.

"И выявление пусков именно с подводных носителей несколько затруднено в системе противовоздушной обороны. Поэтому часто есть такое, что удар происходит даже до сигнала воздушной тревоги", - отметила она.

Что предшествовало: 15 декабря в Черном море после перерыва в 6 дней появился носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 8 ракет. Кроме того, сообщалось, что в Азовском море враг держит 2 корабля, в Средиземном море - 9, из них 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

Россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.

Темы: Черное мореракетный ударвойнакорабли
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка

Зеленский о поединке с Путиным: Готов. Хоть завтра

видеоВ РФ военком проговорился, что россияне будут служить вдвое дольше

Данилов об окопах в Крыму: Россиянам они не помогут

фотоПутину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль

обновлено от 11:28По всей Украине объявлялась воздушная тревога: в Беларуси взлетали истребители

Все новости...
Черное море
Россия снова вывела в Черное море корабль с "Калибрами"
Россия 6-й день подряд не вывела в Черное море ни одного носителя "Калибров"
Стало известно, как именно нашли и потопили российскую "Москву": подробности и фото
Последние новости
18:32
Три четверти киевлян уже с теплом – Кличко
18:26
Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц
18:17
Россияне в субботу нанесли 5 ракетных ударов, наступают на двух направлениях – сводка Генштаба
18:04
НБУ за неделю увеличил продажу валюты на межбанке до более 841 миллиона долларов
17:53
"Неожиданности не будет": в ГУР рассказали, как будут знать о новом наступлении РФ
17:49
В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек – ГУР
17:34
Эрдоган прокомментировал осуждение своего потенциального главного оппонента на выборах
17:16
ЕС поможет профинансировать проект прокладывания энергетического кабеля в Черном море
17:07
фотоНа Софийской площади начинают украшать "елку несокрушимости"
17:05
Россия получила новую партию "Шахедов" – разведка
Все новости...