В Черном море до сих пор остается ракетоноситель с "Калибрами" – ОК "Юг"

В Черном море после запуска ракет в пятницу остается ракетоноситель с ракетами "Калибр" на борту.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "На данный момент остается в море тот самый ракетоноситель, который был применен (в пятницу - ред.) и выпустил не менее 5 ракет типа "Калибр".

Мы знаем, что на нем было снаряжение 8 ракет. И, вполне вероятно, он еще готов (к использованию - ред.). Также предупреждаем, что вполне вероятен вывод других ракетоносителей в очень короткий срок.

Кроме того, еще помним о применении врагом дронов ударного типа, которые они также могут направить как усиление эффекта той атаки, которая была проведена. Такая тактика нами уже фиксировалась".

Детали: Гуменюк отметила, что массированный ракетный удар в пятницу рассредоточенными силами врага пытался истощить противовоздушную оборону Украины.

"Была применена и стратегическая авиация с разных направлений, и был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", - отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

Гуменюк утвердительно ответила на вопрос, нужно ли ракетоносителю вернуться на место базирования в Севастополь, чтобы перезарядиться. "Да, как правило, это так и осуществляется. Он заходит на базирование, осуществляет переснаряжение", - сказала она.

В то же время начальница пресс-центра Сил обороны юга подчеркнула, что враг имеет несколько ракетоносителей, в том числе подводные.

"И выявление пусков именно с подводных носителей несколько затруднено в системе противовоздушной обороны. Поэтому часто есть такое, что удар происходит даже до сигнала воздушной тревоги", - отметила она.

Что предшествовало: 15 декабря в Черном море после перерыва в 6 дней появился носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 8 ракет. Кроме того, сообщалось, что в Азовском море враг держит 2 корабля, в Средиземном море - 9, из них 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты.

Россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.