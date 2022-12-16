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У Дніпрі демонтували пам’ятник Пушкіну

"Українська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 19:35
Пам'ятник Пушкіну у Дніпрі, фото Радіо Свобода

У Дніпрі демонтували пам’ятник російському поету Олександрові Пушкіну в центрі міста на проспекті, який нещодавно мав його ім’я, а тепер зветься проспектом Лесі Українки. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 16 грудня  монумент зняли комунальники і відвезли на територію одного з комунальних підприємств.

Дніпряни фотографувалися на згадку з пам’ятником в останні хвилини його перебування на постаменті.

 
 
 
 

Також у місті демонтували пам’ятники Володі Дубініну.

Демонтаж відбувається до рішення виконкому Дніпровської міської ради. Хочуть зняти загалом 8 пам’ятників.

На черзі – пам’ятники Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову, Юхиму Пушкіну. Їхню долю у подальшому вирішуватимуть колегіально, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

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16 листопада в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам’ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу "Площа Жукова" на проспекті Героїв та ще кілька об'єктів.

Пам’ятники Пушкіну демонтували вже в низці міст України.

Теми: Дніпрокультурадерусифікація
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