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В Днепре демонтировали памятник Пушкину

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 19:35
Памятник Пушкину в Днепре, фото Радио Свобода

В Днепре демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре города на проспекте, который недавно носил его имя, а теперь называется проспектом Леси Украинки. 

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 16 декабря монумент сняли коммунальщики и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

Днепряне фотографировались на память с памятником в последние минуты его пребывания на постаменте.

 
 
 
 

Также в городе демонтировали памятники Володе Дубинину.

Демонтаж происходит до решения исполкома Днепровского городского совета. Хотят снять всего 8 памятников.

На очереди – памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. Их судьбу в дальнейшем будут решать коллегиально, сообщил заместитель городского главы Михаил Лысенко.

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16 ноября в Днепре проспект Пушкина переименовали в Леси Украинки. Тогда же в горсовете приняли решение о замене памятника на этом проспекте.

В мае в Днепре демонтировали памятник комсомольцам, установленный на Соборной площади города, а также стелу "Площадь Жукова" на проспекте Героев и еще несколько объектов.

Памятники Пушкину демонтировали уже в ряде городов Украины.

Темы: Днепркультурадерусификация
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