В Днепре демонтировали памятник Пушкину
В Днепре демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре города на проспекте, который недавно носил его имя, а теперь называется проспектом Леси Украинки.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: 16 декабря монумент сняли коммунальщики и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.
Днепряне фотографировались на память с памятником в последние минуты его пребывания на постаменте.
Также в городе демонтировали памятники Володе Дубинину.
Демонтаж происходит до решения исполкома Днепровского городского совета. Хотят снять всего 8 памятников.
На очереди – памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. Их судьбу в дальнейшем будут решать коллегиально, сообщил заместитель городского главы Михаил Лысенко.
16 ноября в Днепре проспект Пушкина переименовали в Леси Украинки. Тогда же в горсовете приняли решение о замене памятника на этом проспекте.
В мае в Днепре демонтировали памятник комсомольцам, установленный на Соборной площади города, а также стелу "Площадь Жукова" на проспекте Героев и еще несколько объектов.
Памятники Пушкину демонтировали уже в ряде городов Украины.