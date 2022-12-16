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У США відповіли на погрози Росії через можливе постачання Україні ЗРК Patriot

"Європейська правда"П'ятниця, 16 грудня 2022, 21:31

У відповідь на твердження російських посадовців про те, що постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot "призведе до непередбачуваних наслідків", у США наголосили, що Росія одноосібно несе відповідальність за будь-які провокації щодо війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, у п’ятницю на брифінгу сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Єдині провокаційні заходи, які були вжиті протягом усього цього конфлікту, здійснюються Росією. США не перебувають і ніколи не перебували у стані війни з Росією", – підкреслив він.

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Представник Держдепу також додав, що США здійснюють "саме те, що, як сказав Байден сказав Путіну, ми будемо робити" в разі нападу РФ на Україну – "надамо допомогу у сфері безпеки і допоможемо Україні захистити себе і захистити свою територіальну цілісність і суверенітет".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".

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У Пентагоні на це раніше сказали, що заяви Росії про недопустимість надання Україні комплексів Patriot не вплинуть на рішення США щодо військової допомоги Києву.

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Теми: СШАРосіязброя
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