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В США ответили на угрозы России из-за возможной поставки Украине ЗРК Patriot

"Европейская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 22:31

В ответ на утверждение российских чиновников о том, что поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot "приведут к непредсказуемым последствиям", в США отметили, что Россия единолично несет ответственность за любые провокации относительно войны в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, в пятницу на брифинге сказал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

"Единственные провокационные меры, которые были приняты в течение всего этого конфликта, осуществляются Россией. США не находятся и никогда не находились в состоянии войны с Россией", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа также добавил, что США осуществляют "именно то, что, как сказал Байден сказал Путину, мы будем делать" в случае нападения РФ на Украину - "окажем помощь в сфере безопасности и поможем Украине защитить себя и защитить свою территориальную целостность и суверенитет".

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

В Пентагоне на это ранее сказали, что заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США по военной помощи Киеву.

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Темы: СШАРосcияоружие
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