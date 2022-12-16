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Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 грудня 2022, 21:45
Померли ще двоє поліцейських, які підірвалися на Херсонщині: жертв стало 6
загиблі на Херсонщині поліцейські, фото Нацполіції

У лікарні померли ще двоє з чотирьох поранених поліцейських, які підірвалися на російських мінах у Херсонській області 7 грудня, четверо їхніх колег тоді загинули одразу.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Сьогодні вся поліцейська родина отримала сумну звістку: у лікарні померли двоє наших колег, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області…

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Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу №1 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу №2 роти №2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця зупинилися".

Що передувало: 7 грудня, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області, загинули четверо поліцейських із Черкащини, в тому числі начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко. Ще четверо поліцейських дістали поранень.

Теми: поліціямінуванняХерсонська область
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