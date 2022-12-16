Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Катерина ТищенкоПятница, 16 декабря 2022, 21:45
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
погибшие на Херсонщине полицейские, фото Нацполиции

В больнице умерли еще двое из четырех раненых полицейских, которые подорвались на российских минах в Херсонской области 7 декабря, четверо их коллег тогда погибли сразу.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Сегодня вся полицейская семья получила печальную весть: в больнице умерли двое наших коллег, которые подорвались на вражеских минах в Херсонской области...

Реклама:

Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились".

Что предшествовало: 7 декабря, подорвавшись на российских минах в Херсонской области, погибли четверо полицейских из Черкасской области, в том числе начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко. Еще четверо полицейских получили ранения.

Темы: полицияминированиеХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
полиция
Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя
Застреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных
Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: