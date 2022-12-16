Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

В больнице умерли еще двое из четырех раненых полицейских, которые подорвались на российских минах в Херсонской области 7 декабря, четверо их коллег тогда погибли сразу.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Сегодня вся полицейская семья получила печальную весть: в больнице умерли двое наших коллег, которые подорвались на вражеских минах в Херсонской области...

Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились".

Что предшествовало: 7 декабря, подорвавшись на российских минах в Херсонской области, погибли четверо полицейских из Черкасской области, в том числе начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко. Еще четверо полицейских получили ранения.