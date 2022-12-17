Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому
Субота, 17 грудня 2022, 01:30
Американський генерал у відставці Бен Ходжес не погоджується із твердженням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про наступ росіян у лютому.
Джерело: Ходжес у Twitter
Пряма мова: "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості".
Деталі: Ходжес написав свій твіт у відповідь на цитування Залужного з інтерв’ю виданню The Economist.
У ньому головнокомандувач сказав: "Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ".
На думку Ходжеса, остання часткова мобілізація в Росії була провальною.
Він також додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на користь тим, хто шукає відмовки, щоб не підтримувати Україну.
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- Станом на кінець серпня 2022 року, за даними представника ГУР, Росія залучила у війні проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не враховуючи Росгвардію.