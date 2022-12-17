Генерал Ходжес прокоментував можливість наступу Росії в лютому

Американський генерал у відставці Бен Ходжес не погоджується із твердженням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про наступ росіян у лютому.

Джерело: Ходжес у Twitter

Пряма мова: "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості".

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Деталі: Ходжес написав свій твіт у відповідь на цитування Залужного з інтерв’ю виданню The Economist.

У ньому головнокомандувач сказав: "Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ".

На думку Ходжеса, остання часткова мобілізація в Росії була провальною.

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Він також додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на користь тим, хто шукає відмовки, щоб не підтримувати Україну.

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