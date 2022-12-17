Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Американский генерал в отставке Бен Ходжес не согласен с утверждением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о наступлении россиян в феврале.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества".

Детали: Ходжес написал свой твит в ответ на цитирование Залужного из интервью изданию The Economist.

В нем главнокомандующий сказал: "Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

По мнению Ходжеса, последняя частичная мобилизация в России была провальной.

Он также добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет на пользу тем, кто ищет отговорки, чтобы не поддерживать Украину.

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