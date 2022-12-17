Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
Американский генерал в отставке Бен Ходжес не согласен с утверждением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о наступлении россиян в феврале.
Источник: Ходжес в Twitter
Прямая речь: "Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества".
Детали: Ходжес написал свой твит в ответ на цитирование Залужного из интервью изданию The Economist.
В нем главнокомандующий сказал: "Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".
По мнению Ходжеса, последняя частичная мобилизация в России была провальной.
Он также добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет на пользу тем, кто ищет отговорки, чтобы не поддерживать Украину.
Напомним:
- По состоянию на конец августа 2022 года, по данным представителя ГУР, Россия привлекла в войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардию.