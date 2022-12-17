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Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 декабря 2022, 00:30
Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Американский генерал в отставке Бен Ходжес не согласен с утверждением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о наступлении россиян в феврале.

Источник: Ходжес в Twitter

Прямая речь: "Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества".

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Детали: Ходжес написал свой твит в ответ на цитирование Залужного из интервью изданию The Economist.

В нем главнокомандующий сказал: "Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

По мнению Ходжеса, последняя частичная мобилизация в России была провальной.

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Он также добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет на пользу тем, кто ищет отговорки, чтобы не поддерживать Украину.

Напомним: 

  • По состоянию на конец августа 2022 года, по данным представителя ГУР, Россия привлекла в войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардию.

Темы: войнаЗалужныйВооруженные силы
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