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США обіцяють обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України – Єрмак

Субота, 17 грудня 2022, 01:20
США обіцяють обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України – Єрмак
Фото з Телеграм Єрмака

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Сполучені Штати обіцяють надавати обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України після російських ракетних ударів.

Джерело: Єрмак у Телеграм

Пряма мова: "Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу".

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Деталі: Єрмак зазначив, що провів зустріч із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Під час цієї зустрічі він поінформував американських співрозмовників про наслідки останньої російської атаки.

Теми: СШАенергетикавійнаАндрій Єрмак
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