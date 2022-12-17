США обіцяють обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Сполучені Штати обіцяють надавати обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України після російських ракетних ударів.

Джерело: Єрмак у Телеграм

Пряма мова: "Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу".

Деталі: Єрмак зазначив, що провів зустріч із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Під час цієї зустрічі він поінформував американських співрозмовників про наслідки останньої російської атаки.