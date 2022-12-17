США обіцяють обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України – Єрмак
Субота, 17 грудня 2022, 02:20
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Сполучені Штати обіцяють надавати обладнання для швидкого відновлення об’єктів енергетики України після російських ракетних ударів.
Джерело: Єрмак у Телеграм
Пряма мова: "Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу".
Деталі: Єрмак зазначив, що провів зустріч із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.
Під час цієї зустрічі він поінформував американських співрозмовників про наслідки останньої російської атаки.
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