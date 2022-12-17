США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты обещают предоставлять оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины после российских ракетных ударов.

Источник: Ермак в Телеграмм

Прямая речь: "Представители США со своей стороны заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа".

Детали: Ермак отметил, что провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Паеттом и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Во время этой встречи он проинформировал американских собеседников о последствиях последней российской атаки.