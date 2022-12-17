США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
Суббота, 17 декабря 2022, 02:20
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты обещают предоставлять оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины после российских ракетных ударов.
Источник: Ермак в Телеграмм
Прямая речь: "Представители США со своей стороны заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа".
Детали: Ермак отметил, что провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Паеттом и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.
Во время этой встречи он проинформировал американских собеседников о последствиях последней российской атаки.
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