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США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак

Суббота, 17 декабря 2022, 01:20
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
Фото из Телеграмм Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты обещают предоставлять оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины после российских ракетных ударов.

Источник: Ермак в Телеграмм

Прямая речь: "Представители США со своей стороны заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа".

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Детали: Ермак отметил, что провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Паеттом и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Во время этой встречи он проинформировал американских собеседников о последствиях последней российской атаки.

Темы: СШАэнергетикавойнаАндрей Ермак
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