Для прокладання маршрутів ракет росіяни вивчають і соцмережі – Повітряні сили

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну-агентурну розвідку і відстежують соціальні мережі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Перед ударом вони вивчають все, що можна: від повітряної та космічної розвідки до наземної, агентурної, аж до вивчення навіть соціальних мереж, пабліків.

Вони дивляться, яким чином прокласти маршрут нового удару. Неважливо звідки вони запускають ракети: з району "Енельса", Волгодонська чи Каспію… Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови, як вони це роблять інколи".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, таким чином окупанти корегують прокладання маршрутів своїх ракет.

Нагадаємо: 16 грудня 2022 року російські окупанти здійснили масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичному сектору України.

Ворог здійснив 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування.

ВІДЕО ДНЯ

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід" у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України було знищено 60 ракет окупантів.