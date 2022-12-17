Для прокладывания маршрутов ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную-агентурную разведку и отслеживают социальные сети.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, вплоть до изучения даже социальных сетей, пабликов.

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Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара. Неважно? откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонска или Каспия... Важно то, как они полетят: через территорию Беларуси, или возможно Молдовы, как они это делают иногда".

Детали: По словам спикера Воздушных сил, таким образом оккупанты корректируют прокладывание маршрутов своих ракет.

Напомним: 16 декабря 2022 года российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины.

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Враг совершил 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 60 ракет оккупантов.