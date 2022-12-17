Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для прокладывания маршрутов ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 10:23
Юрий Игнат. скриншот

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную-агентурную разведку и отслеживают социальные сети.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, вплоть до изучения даже социальных сетей, пабликов.

Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара. Неважно? откуда они запускают ракеты: из района "Энельса", Волгодонска или Каспия... Важно то, как они полетят: через территорию Беларуси, или возможно Молдовы, как они это делают иногда".

Детали: По словам спикера Воздушных сил, таким образом оккупанты корректируют прокладывание маршрутов своих ракет.

Напомним: 16 декабря 2022 года российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины.

Враг совершил 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

ВИДЕО ДНЯ

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 60 ракет оккупантов.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоШойгу побывал на оккупированной территории Украины

Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

Экс-нардеп предатель Царев признал, что Россия "потеряла" Украину

За день электричество вернули 6 миллионам украинцев, есть большие проблемы с водой – Зеленский

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА
Воздушные силы рассказали, откуда и чем ударила Россия в пятницу
Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине "Шахеды", горжусь
Последние новости
10:50
600 тысяч жителей Киевщины до сих пор без света – ОВА
10:35
Глава МИД Германии: Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев
10:33
Украина получила первую партию энергетического оборудования от Азербайджана
10:24
Объявили победителя премии Шевелева
10:22
Херсонщина: за сутки россияне убили 3 жителей, 6 ранили
09:48
Эстония отправляет для украинских военных передвижную сауну и прачечную
09:46
На Харьковщине работник ГСЧС подорвался на мине, он в тяжелом состоянии
09:36
Почти 600 оккупантов и два танка: в Генштабе назвали потери врага за сутки
09:19
Премьер Польши убеждает ЕС быстрее завершить спор о деньгах из-за российской угрозы
09:10
видеоШойгу побывал на оккупированной территории Украины
Все новости...