У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї
Субота, 17 грудня 2022, 10:38
17 грудня після російської масованої ракетної атаки у Миколаєві не працюватимуть тролейбуси та трамваї.
Джерело: мер міста Олександр Сенкевич
Пряма мова Сенкевича: "Сьогодні (17 грудня – ред.) тролейбуси і трамваї у Миколаєві не працюють".
Деталі: За словами мера, містом курсують 213 маршрутних таксі. Загалом сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.
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