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У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 10:38
фото з вікіпедії

17 грудня після російської масованої ракетної атаки у Миколаєві не працюватимуть тролейбуси та трамваї.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич

Пряма мова Сенкевича: "Сьогодні (17 грудня – ред.) тролейбуси і трамваї у Миколаєві не працюють".

Деталі: За словами мера, містом курсують 213 маршрутних таксі. Загалом сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.

Нагадаємо: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення роботи київського метро.

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Теми: Миколаївобстрілелектроенергія
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