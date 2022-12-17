У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї

17 грудня після російської масованої ракетної атаки у Миколаєві не працюватимуть тролейбуси та трамваї.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич

Пряма мова Сенкевича: "Сьогодні (17 грудня – ред.) тролейбуси і трамваї у Миколаєві не працюють".

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Деталі: За словами мера, містом курсують 213 маршрутних таксі. Загалом сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.

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