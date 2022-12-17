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У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї

Роман ПетренкоСубота, 17 грудня 2022, 09:38
У Миколаєві зупинили усі тролейбуси та трамваї
фото з вікіпедії

17 грудня після російської масованої ракетної атаки у Миколаєві не працюватимуть тролейбуси та трамваї.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич

Пряма мова Сенкевича: "Сьогодні (17 грудня – ред.) тролейбуси і трамваї у Миколаєві не працюють".

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Деталі: За словами мера, містом курсують 213 маршрутних таксі. Загалом сьогодні на маршрути вийшли 232 одиниці громадського транспорту.

Нагадаємо: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення роботи київського метро.

Теми: Миколаївобстрілелектроенергія
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