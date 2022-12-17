В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи
Суббота, 17 декабря 2022, 10:38
17 декабря после российской массированной ракетной атаки в Николаеве не будут работать троллейбусы и трамваи.
Источник: мэр города Александр Сенкевич
Прямая речь Сенкевича: "Сегодня (17 декабря - ред.) троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают".
Детали: По словам мэра, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы общественного транспорта.
Напомним: Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.
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