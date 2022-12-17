В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи

17 декабря после российской массированной ракетной атаки в Николаеве не будут работать троллейбусы и трамваи.

Источник: мэр города Александр Сенкевич

Прямая речь Сенкевича: "Сегодня (17 декабря - ред.) троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают".

Детали: По словам мэра, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы общественного транспорта.

Напомним: Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.