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В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи

Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 10:38
фото с википедии

17 декабря после российской массированной ракетной атаки в Николаеве не будут работать троллейбусы и трамваи.

Источник: мэр города Александр Сенкевич

Прямая речь Сенкевича: "Сегодня (17 декабря - ред.) троллейбусы и трамваи в Николаеве не работают".

Детали: По словам мэра, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы общественного транспорта.

Напомним: Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро.

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Темы: Николаевобстрелэлектроэнергия
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