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Путіну у п'ятницю весь день звітували про війну – Кремль

Валентина РоманенкоСубота, 17 грудня 2022, 12:10
Путіну у п'ятницю весь день звітували про війну – Кремль
фото пресслужби Кремля

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня зустрічався з військовим командуванням і обговорював війну РФ проти України.

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "У п'ятницю протягом усього дня президент працював в об'єднаному штабі родів військ, задіяних у спеціальній військовій операції".

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Деталі: Згідно з повідомленням, глава держави-агресора ознайомився з роботою штабу, заслухав доповідь про перебіг воєнних дій (так звана СВО - термін російської влади), а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Нагадаємо: 16 грудня 2022 року російські окупанти здійснили масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичному сектору України.

Ворог здійснив 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування. 

ВІДЕО ДНЯ

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід" у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України було знищено 60 ракет окупантів.

Теми: ПутінРосіявійна
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