Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 12:10
Путину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль
фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 16 декабря встречался с военным командованием и обсуждал войну РФ против Украины.

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "В пятницу в течение всего дня президент работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции".

Реклама:

Детали: Согласно сообщению, глава государства-агрессора ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе военных действий (так называемая российскими властями СВО), а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

Напомним: 16 декабря 2022 года российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины.

Враг совершил 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

ВИДЕО ДНЯ

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 60 ракет оккупантов.

Темы: ПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россияне обстреляли Херсон: убили мужчину, который ехал в машине
ЦРУ не видит доказательств, что Путин хочет применить ядерное оружие
Прорыв врага остановили спецназовцы Нацгвардии в Донецкой области
Для прокладывания маршрутов ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы
Последние новости
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: