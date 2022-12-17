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Путину в пятницу весь день отчитывались о войне – Кремль

Валентина РоманенкоСуббота, 17 декабря 2022, 13:10
фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 16 декабря встречался с военным командованием и обсуждал войну РФ против Украины.

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "В пятницу в течение всего дня президент работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции".

Детали: Согласно сообщению, глава государства-агрессора ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе военных действий (так называемая российскими властями СВО), а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.

Напомним: 16 декабря 2022 года российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору Украины.

Враг совершил 76 пусков крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 60 ракет оккупантов.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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