Росіяни обстріляли штаб гумдопомоги в передмісті Херсона: є загибла і поранені

Російські війська у суботу обстріляли з міномета село Степанівка в передмісті Херсона, влучили у штаб гуманітарної допомоги.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги!

Реклама:

1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні.

Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви".

наслідки обстрілу Степанівки 17 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Що передувало: Раніше в суботу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.