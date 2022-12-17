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Росіяни обстріляли штаб гумдопомоги в передмісті Херсона: є загибла і поранені

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 18:57
наслідки обстрілу Степанівки 17 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Російські війська у суботу обстріляли з міномета село Степанівка в передмісті Херсона, влучили у штаб гуманітарної допомоги.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги!

1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні.

Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви".

 
наслідки обстрілу Степанівки 17 грудня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Що передувало: Раніше в суботу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.

Теми: Херсонська областьвійнагуманітарка
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