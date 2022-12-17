Росіяни обстріляли штаб гумдопомоги в передмісті Херсона: є загибла і поранені
Субота, 17 грудня 2022, 18:57
Російські війська у суботу обстріляли з міномета село Степанівка в передмісті Херсона, влучили у штаб гуманітарної допомоги.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Дослівно: "Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги!
1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні.
Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви".
Що передувало: Раніше в суботу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру в селі Степанівка.