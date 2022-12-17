Россияне обстреляли штаб гумпомощи в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые

Российские войска в субботу обстреляли из миномета село Степановка в пригороде Херсона, попали в штаб гуманитарной помощи.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи!

1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице.

Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви".

последствия обстрела Степановки 17 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Что предшествовало: Ранее в субботу глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.