Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли штаб гумпомощи в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 18:57
последствия обстрела Степановки 17 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Российские войска в субботу обстреляли из миномета село Степановка в пригороде Херсона, попали в штаб гуманитарной помощи.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Россияне из миномета обстреляли населенный пункт. Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи!

1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека в больнице.

Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви".

 
последствия обстрела Степановки 17 декабря, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Что предшествовало: Ранее в субботу глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что российская армия нанесла удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Темы: Херсонская областьвойнагуманитарка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси

видеоКадыров на китайском языке обратился к мусульманам всего мира

фотоРоссияне готовятся к уличным боям в Мелитополе – мэр

Минобороны Британии показало кадры с учений украинских военных

видеоНа вокзале Киева установили елку, которая светится от кручения педалей

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее скорого конца

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине оккупанты подло целились в заведение помощи пожилым людям – глава ОВА
Враг отводит войска из двух городов на Херсонщине, коллаборантов призывает эвакуироваться – штаб
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
Последние новости
19:14
Враг сосредоточился на наступлении на двух направлениях Донецкой области - Генштаб
19:02
Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси
18:46
Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ
18:24
Европа потеряла около $1 трлн из-за роста цен на энергоносители - Bloomberg
18:11
Путин рассказал российским детям, что "перемены в РФ и мире – в лучшую сторону"
17:38
В ЕС достигли соглашения по климатической политике и реформе системы торговли выбросами
17:21
фотоАвто упало с моста в Николаевской области, 5 погибших
17:02
Папа Римский написал прошение об отставке в случае ухудшения состояния здоровья
16:55
фото Россия перебросила в Беларусь еще пол сотни "Уралов"
16:45
С елками и без: как будут праздновать Новый год города Украины
Все новости...