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Китай занепокоєний невдачами РФ в Україні через власні амбіції – директор ЦРУ

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 21:39
Китай занепокоєний невдачами РФ в Україні через власні амбіції – директор ЦРУ
Вільям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Джерело: Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS, пише "Голос Америки"

Пряма мова: "Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах".

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Деталі: Як сказав Бернс, "було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні", бо за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили "безмежну дружбу".

Але межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів – Пекін не постачає зброю до Росії для використання на війні в Україні, сказав Бернс.

"Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству", - сказав голова ЦРУ.

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Що передувало: Бернс також заявив, що ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. При цьому він вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.

Теми: КитайСШАРосіявійна
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