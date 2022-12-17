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Китай обеспокоен неудачами РФ в Украине из-за собственных амбиций – директор ЦРУ

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 21:39
Китай обеспокоен неудачами РФ в Украине из-за собственных амбиций – директор ЦРУ
Уильям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина.

Источник: Бернс в программе американского общественного телевидения PBS, пишет "Голос Америки"

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах".

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Детали: Как сказал Бернс, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", потому что за несколько недель до начала вторжения в Украину президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу".

Но границы этого партнерства проявились уже через несколько недель - Пекин не поставляет оружие в Россию для использования на войне в Украине, сказал Бернс.

"Оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные границы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине. Поэтому я ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству", - сказал глава ЦРУ.

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Что предшествовало: Бернс также заявил, что ЦРУ не видит на сегодняшний день никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. При этом он считает, что в настоящее время войны с Украиной Россия не настроена на реальные переговоры.

Темы: КитайСШАРосcиявойна
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