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Навесні ЗСУ вистежили окупантів на півночі України за мобільними телефонами – NYT

Катерина ТищенкоСубота, 17 грудня 2022, 23:53
ілюстративне фото Pixabay

Навесні 2022 року українським військовим вдалося встановити місце розташування окупантів на півночі України та знищити їх завдяки мобільним телефонам, які ті використовували для дзвінків додому.

Джерело: The New York Times у великому матеріалі, присвяченому причин поразок РФ в Україні

Деталі: Видання пише, що українські правоохоронці помітили підозрілу активність іноземних номерів мобільних телефонів у лісах біля кордону України та Білорусі.

Російські солдати дзвонили додому з мобільних телефонів і зненацька з'являлися в українських мережах. Чиновники, які стежать за рухом транспорту в мирний час на предмет злочинної діяльності, швидко зрозуміли, що можуть бачити і чути загарбників, що наближаються, в режимі реального часу.

"Ми слухали, як російські солдати панікували, і дзвонили своїм друзям та родичам… Вони використовували звичайні телефони для ухвалення рішень про свої подальші дії", — сказав чиновник, який стежить за прослуховуванням телефонних розмов.

Видання пише, що в приміщеннях, що добре охороняються, групи жінок вистежували російські війська з невеликих кабін для прослуховування, у той час як їхні друзі і родичі бралися за зброю, щоб патрулювати вулиці.

Підслуховувачі передали дані щодо розташування окупантів Збройним силам України для проведення засідок та контратак.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що українські сили використовували сигнали мобільних телефонів та навіть відео з TikTok, щоб атакувати підрозділ кадировців.

За словами Буданова, з моменту завантаження одного відео знадобилося 40 хвилин, щоб точно визначити місцезнаходження підрозділу біля аеропорту Гостомель на північний захід від Києва. За його словами, українські військові потім вразили їх трьома балістичними ракетами "Точка-У".

Теми: війнамобільний зв'язокЗбройні сили
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