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Весной ВСУ выследили оккупантов на севере Украины по мобильным телефонам – NYT

Катерина ТищенкоСуббота, 17 декабря 2022, 23:53
иллюстративное фото Pixabay

Весной 2022 года украинским военным удалось установить местоположение оккупантов на севере Украины и уничтожить их благодаря мобильным телефонам, которые те использовали для звонков домой.

Источник: The New York Times в большом материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине

Детали: Издание пишет, что украинские правоохранители стали замечать подозрительную активность иностранных номеров мобильных телефонов в лесах возле границы Украины и Беларуси.

Российские солдаты звонили домой с мобильных телефонов и неожиданно появлялись в украинских сетях. Чиновники, следящие за движением транспорта в мирное время на предмет преступной деятельности, быстро поняли, что могут видеть и слышать приближающихся захватчиков в режиме реального времени.

"Мы слушали, как российские солдаты паниковали, и звонили своим друзьям и родственникам… Они использовали обычные телефоны для принятия решений о своих дальнейших действиях", — сказал чиновник, который следит за прослушиванием телефонных разговоров.

Издание пишет, что в хорошо охраняемых помещениях группы женщин выслеживали российские войска из небольших кабин для прослушивания, в то время как их друзья и родственники брались за оружие, чтобы патрулировать улицы.

Подслушиватели передали данные о расположении оккупантов Вооруженным силам Украины для проведения засад и контратак.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские силы использовали сигналы мобильных телефонов и даже видео из TikTok, чтобы атаковать подразделение кадыровцев.

По словам Буданова, с момента загрузки одного видео потребовалось 40 минут, чтобы точно определить местонахождение подразделения возле аэропорта Гостомель к северо-западу от Киева. По его словам, украинские военные затем поразили их тремя баллистическими ракетами "Точка-У".

Темы: войнамобильная связьВооруженные силы
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