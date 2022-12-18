Путін не захотів зустрічатися із Зеленським і назвав його "пособником нацизму" – NYT

Бенет (ліворуч) і Путін (праворуч) у жовтні 2021 року. фото: getty images

На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука і закрив проросійські телеканали, це розчарувало президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: The New York Times у великому матеріалі, присвяченому причинам поразок РФ в Україні

Деталі: Видання, зокрема, зазначає, що таким кроком Зеленського "надії Кремля були розбиті".

NYT пише, що своє розчарування Путін продемонстрував під час тривалої зустрічі у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом у жовтні 2021 року.

У матеріалі американського видання йдеться про те, що, "коли мова зайшла про Україну, Путін спалахнув гнівом".

За даними NYT, Беннетт зазначив, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі з Путіним тет-а-тет.

За словами джерел видання, Путін заявив: "Мені нема чого обговорювати з цією людиною".

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А також додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".