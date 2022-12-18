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Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT

"Украинская правда"Воскресенье, 18 декабря 2022, 01:12
беннет (слева) и путин (справа) в октябре 2021 года. фото: getty images

В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы, это разочаровало президента России Владимира Путина.

Источник: The New York Times в большом материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине

Детали: Издание, в частности, отмечает, что таким шагом Зеленского "надежды Кремля были разбиты".

NYT пишет, что свое разочарование Путин продемонстрировал во время длительной встречи в своей сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года.

В материале американского издания говорится, что, "когда речь зашла об Украине, Путин вспыхнул гневом".

По данным NYT, Беннетт отметил, что Зеленский был заинтересован во встрече с Путиным тет-а-тет.

По словам источников издания, Путин заявил: "Мне нечего обсуждать с этим человеком".

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А также добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Темы: ПутинЗеленский
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