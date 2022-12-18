Путин не захотел встречаться с Зеленским и назвал его "пособником нацизма" – NYT
В начале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы, это разочаровало президента России Владимира Путина.
Источник: The New York Times в большом материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине
Детали: Издание, в частности, отмечает, что таким шагом Зеленского "надежды Кремля были разбиты".
NYT пишет, что свое разочарование Путин продемонстрировал во время длительной встречи в своей сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года.
В материале американского издания говорится, что, "когда речь зашла об Украине, Путин вспыхнул гневом".
По данным NYT, Беннетт отметил, что Зеленский был заинтересован во встрече с Путиным тет-а-тет.
По словам источников издания, Путин заявил: "Мне нечего обсуждать с этим человеком".
А также добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".