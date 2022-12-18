ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Щасті: 16 загиблих, багато поранених – Спротив

Українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – щонайменше 16 загарбників загинули та близько 40 дістали поранення.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ".

Деталі: У ЦНС зазначили, що окупанти провели у Щасті лише 2 дні – 14 грудня росіяни заїхали в приміщення одного з ПТУ у місті, а вже 16 грудня їх не стало.

Спротив наголошує, що що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.

Передісторія:

13 грудня на тимчасово окупованих територіях Луганщини ЗСУ знищили базу розташування ворога – загинуло близько 20 окупантів, з них шість офіцерів. Тоді удар захисників також скорегувало підпілля.