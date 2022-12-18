ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Щасті: 16 загиблих, багато поранених – Спротив

Українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – щонайменше 16 загарбників загинули та близько 40 дістали поранення.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ".

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Деталі: У ЦНС зазначили, що окупанти провели у Щасті лише 2 дні – 14 грудня росіяни заїхали в приміщення одного з ПТУ у місті, а вже 16 грудня їх не стало.

Спротив наголошує, що що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.

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