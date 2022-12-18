ВСУ ударили по штабу оккупантов в Счастье: 16 погибших, много раненых – Сопротивление

Украинские защитники с помощью подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области – по меньшей мере 16 захватчиков погибли и около 40 получили ранения.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ".

Детали: В ЦНС отметили, что оккупанты провели в Счастье всего 2 дня – 14 декабря россияне заехали в помещение одного из ПТУ в городе, а уже 16 декабря их не стало.

Сопротивление отмечает, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта. Анонимно сообщить о местонахождении врага можно по ссылке.

Предыстория:

13 декабря на временно оккупированных территориях Луганщины ВСУ уничтожили базу расположения врага – погибло около 20 оккупантов, из них шесть офицеров. Тогда удар защитников также скорректировало подполье.