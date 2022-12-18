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ВСУ ударили по штабу оккупантов в Счастье: 16 погибших, много раненых – Сопротивление

Ирина БалачукВоскресенье, 18 декабря 2022, 11:06
ВСУ ударили по штабу оккупантов в Счастье: 16 погибших, много раненых – Сопротивление
Украинские защитники. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские защитники с помощью подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области – по меньшей мере 16 захватчиков погибли и около 40 получили ранения.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ".

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Детали: В ЦНС отметили, что оккупанты провели в Счастье всего 2 дня – 14 декабря россияне заехали в помещение одного из ПТУ в городе, а уже 16 декабря их не стало.

Сопротивление отмечает, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта. Анонимно сообщить о местонахождении врага можно по ссылке.

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Темы: Луганская областьвойнапартизаны
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