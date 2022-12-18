Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 19:02
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій приділили увагу ситуації в Білорусі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Крім того, обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України.

У засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків. 

До засідання Ставки також долучилися також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Киянам пояснили, як працюватимуть станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"

фотоНа "ялинці незламності" в Києві засвітили вогні

Країни ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ

Україна досі не отримала зброї за лендлізом: США використовують інші шляхи

Український фільм про збитий MH17 увійшов до конкурсу Берлінале

У спецслужбі бачать ризик вторгнення Росії в Молдову у 2023 році

Усі новини...
Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні "Уралів"
Путін розповів російським дітям, що "зміни у РФ і світі - на краще"
Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських ЗМІ
Ворог зосередився на наступі на двох напрямках Донецької області - Генштаб
Останні новини
19:43
"Люди оцінять": Путін і Лукашенко підбили підсумки своєї зустрічі
19:35
Італійці зняли фільм про "кохання" між російським солдатом і українцем: у мережі обурені
19:28
У ДСНС розповіли, як у глави поліції Польщі опинився гранатомет, що вибухнув
19:16
Міжнародні перекази IntelExpress можна отримати без комісії в терміналах Приватбанку
19:15
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
18:55
Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times
18:52
Канада заарештувала активи Абрамовича на $26 млн і хоче віддати їх на відновлення України
18:39
Російський рубль впав до семимісячного мінімуму
18:35
У Китаї прогнозують наймасштабніший спалах COVID-19 від початку пандемії: причина
18:28
фотоСлідом за Путіним до Мінська прилетів літак зі спецзв'язком - журналіст
Усі новини...