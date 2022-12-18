Зеленський збирав Ставку – обговорювали ситуацію Білорусі

Президент Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій приділили увагу ситуації в Білорусі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

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Крім того, обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України.

У засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.