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Зеленский собирал Ставку - обсуждали ситуацию Беларуси

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 декабря 2022, 19:02
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на которой уделили внимание ситуации в Беларуси.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что члены Ставки уделили внимание ситуации в Беларуси. Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий.

Кроме того, обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений. 

К заседанию Ставки также присоединились также министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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