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Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 18:54
Аргентина після неймовірного фіналу стала чемпіоном світу
фото getty

18 грудня відбувся фінальний матч Чемпіонату світу 2022 у Катарі, в якому Франція та Аргентина змогли виявити кращого лише у серії пенальті.

Джерело: Українська правда

Деталі: Дві найсильніших команди турніру зустрілися у вирішальному матчі в катарському Лусаїлі.

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Варто зазначити, що загалом цей Мундіаль для Франції був нескладним попри одну поразку в групі.

Аргентина, своєю чергою, оговталася після сенсаційної поразки у першому ж матчі (проти Саудівської Аравії) і по ходу чемпіонату лише набирала оберти – мала надскладний матч і лише завдяки пенальті переграла Нідерланди, а після цього – розгромила віцечемпіонів ЧС-2018 Хорватію.

В останній грі турніру обидві команди, на думку експертів, мали однакові шанси на перемогу.

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З перших хвилин Франція, не очікувавши від аргентинців такого напору, не змогла включитися у гру.

Вже після 20 хвилини Анхель Ді Марія забіг у штрафний майданчик французів і впав біля Усмана Дембеле – пенальті.

Удар з "точки" реалізував лідер команди Леонель Мессі – 0:1.

Вже за 13 хвилин аргентинці провели блискучу контратаку, через серію пасів пройшли усе поле, віддали м’яч на Ді Марію, про якого французи зовсім забули й ніяк не "накривали" – той подвоїв рахунок.

Тренер Франції не приховував своє здивування, зробивши у першому таймі подвійну заміну, очевидно, намагаючись докорінно змінити стиль гри.

Після перерви від європейців чекали активної гри, але приблизно за 70 хвилин матчу Франція не завдала жодного удару навіть у бік воріт суперника.

Після цього гра докорінно змінилася – французи отримали шанс бити пенальті, яке реалізував нападник збірної Кіліан Мбаппе.

Вже за хвилину він забиває другий гол гарним ударом в один дотик.

ЗМІ пишуть, що Мбаппе оформив найшвидший дубль у фіналах ЧС - за 97 секунд.

Після цього Франція повернулася у гру, почала атакувати та грати у свій футбол, проте аргентинці втримали рахунок та перевели гру на екстратайми.

У додаткових таймах Аргентина мала декілька дійсно небезпечних моментів, і в одному з них Мессі таки вивів команду вперед 3:2.

Ще якихось 10 хвилин, і аргентинці знову порушили у своїй штрафній. Мбаппе реалізував 11-метровий і оформив хет-трик на свій рахунок 3:3.

За результатами серії пенальті перемогла Аргентина 3:3 (4-2) – один удар французів відбив воротар, інший був повз ворота.

Мбаппе забив чотири удари в фіналі Чемпіонату світу, але програв.

Мессі вперше виграв Мундіаль за всю свою кар'єру.

Якби Франція виграла цей матч, Ліліан та Маркус Тюрам стали б першим батьком та сином в історії, які перемагали на чемпіонаті світу. Тюрам-старший став чемпіоном у 1998-му році.

Аргентина стала чемпіоном втретє – раніше в 1978 та 1986 роках.

 
фото getty

Теми: чемпіонат світуфутбол
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