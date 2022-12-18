Аргентина после невероятного финала стала чемпионом мира после невероятного финала

18 декабря состоялся финальный матч Чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором Франция и Аргентина смогли выявить лучшего только в серии пенальти.

Источник: Украинская правда

Детали: Две сильнейших команды турнира встретились в решающем матче в катарском Лусаиле.

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Стоит отметить, что в целом этот Мундиаль для Франции был несложным, несмотря на одно поражение в группе.

Аргентина, в свою очередь, оправилась после сенсационного поражения в первом же матче (против Саудовской Аравии) и по ходу чемпионата только набирала обороты - имела сложнейший матч и только благодаря пенальти переиграла Нидерланды, а после этого - разгромила вице-чемпионов ЧМ-2018 Хорватию.

В последней игре турнира обе команды, по мнению экспертов, имели одинаковые шансы на победу.

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С первых минут Франция, не ожидая от аргентинцев такого напора, не смогла включиться в игру.

Уже после 20 минуты Анхель Ди Мария забежал в штрафную французов и упал возле Усмана Дембеле - пенальти.

Удар с "точки" реализовал лидер команды Леонель Месси - 0:1.

Уже через 13 минут аргентинцы провели блестящую контратаку, через серию пасов прошли все поле, отдали мяч на Ди Марию, о котором французы совсем забыли и никак не "накрывали" - тот удвоил счет.

Тренер Франции не скрывал своего удивления, сделав в первом тайме двойную замену, очевидно, пытаясь в корне изменить стиль игры.

После перерыва от европейцев ждали активной игры, но примерно за 70 минут матча Франция не нанесла ни одного удара даже в сторону ворот соперника.

После этого игра в корне изменилась - французы получили шанс бить пенальти, которое реализовал нападающий сборной Килиан Мбаппе.

Уже через минуту он забивает второй гол красивым ударом в одно касание.

СМИ пишут, что Мбаппе оформил самый быстрый дубль в финалах ЧМ - за 97 секунд.

После этого Франция вернулась в игру, начала атаковать и играть в свой футбол, однако аргентинцы удержали счет и перевели игру на экстратаймы.

В дополнительных таймах Аргентина имела несколько действительно опасных моментов, и в одном из них Месси таки вывел команду вперед 3:2.

Еще каких-то 10 минут, и аргентинцы снова нарушили в своей штрафной. Мбаппе реализовал 11-метровый и оформил хет-трик на свой счет 3:3.

По результатам серии пенальти победила Аргентина 3:3 (4-2) - один удар французов отразил вратарь, другой был мимо ворот.

Если бы Франция выиграла этот матч, Лилиан и Маркус Тюрам стали бы первым отцом и сыном в истории, которые побеждали на чемпионате мира. Тюрам-старший стал чемпионом в 1998 году.

Аргентина стала чемпионом в третий раз - ранее в 1978 и 1986 годах.