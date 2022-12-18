Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 21:38
Зеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими
фото оп

Президент Володимир Зеленський ініціює скликання спеціального саміту формули миру вже цієї зими.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю.

Реклама:

Українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки, глобально важливу. Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що слугуватиме гарантіями свободи і безпеки іншим народам.

Причому – не якщо, а коли спрацює для українців".

Деталі: Зеленський впевнений, що російська агресія зазнає краху, а інші потенційні агресори не наважаться таке повторити.

ВІДЕО ДНЯ

Подробиць наразі немає.

Ідею цього саміту президент хотів презентувати перед фінальним матчем Чемпіонату світу 2022 в Катарі, але ФІФА заблокувала його виступ.

Проте світові ЗМІ, спортсмени, політики, зірки поширили заклик Зеленського.

Нагадаємо: Цього тижня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, а під час розмови виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру.

Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія перекинула до Білорусі ще пів сотні "Уралів"
Путін розповів російським дітям, що "зміни у РФ і світі - на краще"
Зеленський: Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм не допоможе
Миколаївщину атакують дрони-камікадзе, є збиття – Кім
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: