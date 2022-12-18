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Зеленський покликав світ на спеціальний саміт цієї зими

Роман ПетренкоНеділя, 18 грудня 2022, 22:38
фото оп

Президент Володимир Зеленський ініціює скликання спеціального саміту формули миру вже цієї зими.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю.

Українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки, глобально важливу. Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що слугуватиме гарантіями свободи і безпеки іншим народам.

Причому – не якщо, а коли спрацює для українців".

Деталі: Зеленський впевнений, що російська агресія зазнає краху, а інші потенційні агресори не наважаться таке повторити.

Подробиць наразі немає.

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Ідею цього саміту президент хотів презентувати перед фінальним матчем Чемпіонату світу 2022 в Катарі, але ФІФА заблокувала його виступ.

Проте світові ЗМІ, спортсмени, політики, зірки поширили заклик Зеленського.

Нагадаємо: Цього тижня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, а під час розмови виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру.

Теми: Зеленськийвійна
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