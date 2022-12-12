Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський у розмові з Байденом запропонував скликати глобальний саміт миру

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 00:02
Зеленський у розмові з Байденом запропонував скликати глобальний саміт миру
Володимир Зеленський, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Під час розмови Зеленський виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру.

Джерела: пресслужба Офісу президента України, Зеленський у TelegramАндрій Єрмак у Twitter

Дослівно: "Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

Реклама:

Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру".

Деталі: Зеленський подякував Байдену за черговий пакет оборонної допомоги, анонсованої 9 грудня, а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

У розмові з Байденом український президент поінформував про наслідки російського ракетного терору, в результаті якого знищено близько 50% енергетичної інфраструктури, та відзначив допомогу, яку надають США для відновлення енергосистеми України.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський також закликав Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру.

Про телефонну розмову президентів України та США у своєрідний спосіб також повідомив у Twitter голова ОПУ Андрій Єрмак. Він опублікував емодзі ракети, ймовірно, натякнувши на нову військову допомогу від Штатів.

Доповнено о 01:30. Після завершення розмови з Байденом Зеленський опублікував відеозвернення, в якому повідомив про "сильні домовленості".

Пряма мова: "Вже сьогодні відбудеться саміт G7, Україна братиме участь. Зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Це буде дуже важливий саміт. Будуть новини.
 
Я був радий відчути у розмові, що наша формула миру сприймається позитивно. І це додає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцнішими будуть гарантії безпеки України і всіх у Європі.

І вже починаємо працювати над глобальним самітом миру. Самітом, який зробить українську формулу миру реальністю".

Що цьому передувало:

  • 11 грудня Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про допомогу і зерновий коридор.
  • Згодом цього ж дня президент України провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном. Президенти спілкувалися про "формулу миру".

Теми: ЗеленськийБайденАндрій ЄрмакСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
До Замбії повернули тіло студента, який відбував термін у РФ і загинув в Україні
Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС
Окупанти утримують в полоні 232 мешканців Запорізької області – ОВА
МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Сербії і Косово
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: